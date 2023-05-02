Актер Педро Паскаль получил роль в сиквеле «Гладиатора»
Актер Педро Паскаль присоединится к актерскому составу сиквела "Гладиатора". Об этом сообщает издание Deadline.
Пока нет информации о том, какую роль исполнит Паскаль. Но уже известно, что на съемочной площадке ему партнерствуют Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.
Главную роль в продолжении кинокартины исполнит Пол Мескаль, который предстанет в образе взрослого Луция, племянника императора Коммода. События фильма развернутся спустя 25 лет после окончания первой части.
Режиссером картины остается Ридли Скотт. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2024 года.
Ранее мы писали о том, что Рассел Кроу вспомнил, что считал сценарий "Гладиатора" "мусором".