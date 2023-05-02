Актер Педро Паскаль присоединится к актерскому составу сиквела "Гладиатора". Об этом сообщает издание Deadline.

Пока нет информации о том, какую роль исполнит Паскаль. Но уже известно, что на съемочной площадке ему партнерствуют Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.

Главную роль в продолжении кинокартины исполнит Пол Мескаль, который предстанет в образе взрослого Луция, племянника императора Коммода. События фильма развернутся спустя 25 лет после окончания первой части.

Режиссером картины остается Ридли Скотт. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2024 года.