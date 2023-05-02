$80.51-1.0588.37-1.83

Актер Педро Паскаль получил роль в сиквеле «Гладиатора»

Актер Педро Паскаль присоединится к актерскому составу сиквела "Гладиатора". Об этом сообщает издание Deadline.

Пока нет информации о том, какую роль исполнит Паскаль. Но уже известно, что на съемочной площадке ему партнерствуют Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Джозеф Куинн.

Культовые фильмы, которые разрушили актерам жизнь

Главную роль в продолжении кинокартины исполнит Пол Мескаль, который предстанет в образе взрослого Луция, племянника императора Коммода. События фильма развернутся спустя 25 лет после окончания первой части.

Режиссером картины остается Ридли Скотт. Премьера фильма запланирована на ноябрь 2024 года.

Ранее мы писали о том, что Рассел Кроу вспомнил, что считал сценарий "Гладиатора" "мусором".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий