Кэрри Фишер получила именную звезду на "Аллее славы"

Звезда фильмов "Звездные войны" Кэрри Фишер посмертно получила именную звезду на "Аллее славы"
Имя актрисы Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в серии фильмов "Звездные войны", нашло место на "Аллее славы" в Голливуде. О присвоении артистке именной звезды сообщило агентство Associated Press.
Церемония прошла 4 мая – в день "Звездных войн", который отмечают поклонники известного фильма. Дочь актрисы, умершей семь лет назад вследствие инфаркта, присутствовала на мероприятии.
"Я говорю, ты на самом деле не знаменит, пока не получишь звезду на "Аллее славы" в Голливуде <...>. Мама, у тебя получилось", – сказала Билли Лурд во время церемонии.
Напомним, последним фильмом космической эпопеи Джорджа Лукаса, в котором зрители увидели Кэрри Фишер, стал "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII – The Force Awakens). Он вышел в широкий прокат в 2015 году.
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