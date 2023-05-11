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Актриса Корзун объяснила, почему взяла паузу в карьере

Актриса Дина Корзун поделилась со службой новостей "Мослента" причиной своего временного отсутствия на киноэкране. По ее словам, пока она не находит проектов, которые бы вызвали ее интерес.

Корзун объяснила, почему взяла паузу в карьере
© Кадр из сериала "Острые козырьки"

Известно, что последний раз актриса принимала участие в съемках в 2015 году, в популярном зарубежном сериале "Острые козырьки", после чего она исчезла из виду.

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Корзун объяснила, что время от времени она получает сценарии новых фильмов, но пока не находит среди них проектов, которые бы привлекли ее внимание. В то же время, актриса уверена, что нет причин для расстройства, так как у нее все равно много дел и работы помимо актерской деятельности. Она также выразила уверенность в том, что в будущем появятся интересные проекты, в которых она захочет принять участие.

Ранее мы писали о том, что сериал HBO остался без режиссера и ведущей актрисы.

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