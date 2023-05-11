Корзун объяснила, почему взяла паузу в карьере

Актриса Дина Корзун поделилась со службой новостей "Мослента" причиной своего временного отсутствия на киноэкране. По ее словам, пока она не находит проектов, которые бы вызвали ее интерес.

Корзун объяснила, что время от времени она получает сценарии новых фильмов, но пока не находит среди них проектов, которые бы привлекли ее внимание. В то же время, актриса уверена, что нет причин для расстройства, так как у нее все равно много дел и работы помимо актерской деятельности. Она также выразила уверенность в том, что в будущем появятся интересные проекты, в которых она захочет принять участие.