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Актриса Екатерина Олькина рассказала, что стала жертвой домогательств

Актриса театра и кино Екатерина Олькина рассказала об эпизоде, который изменил ее отношение к карьере. Слова звезды приводит «Вокруг ТВ».

Звезда драмы «Катюша» стала жертвой домогательств
© РИА Новости

Олькина рассказала, что однажды мужчина сделал ей непристойное предложение. Имя инициатора актриса раскрывать не стала.

«Мне стало так противно. Мне стало жалко этого человека, что он живет с такой своей ущербной правдой жизни», — поделилась Екатерина мыслями.

Артистка призналась, что солгала мужчине и тем самым вышла из неприятной ситуации. Олькина сказала домогавшемуся до нее мужчине о необходимости срочно уехать и встретить маму в аэропорту.

Милославская вспомнила о домогательствах пожилого режиссера

По мнению звезды, люди, которые считают, что работу можно получить только через постель, глубоко несчастны.

Ранее «Рамблер» писал о домогательствах трех режиссеров, с которыми столкнулась актриса Екатерина Климова.

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