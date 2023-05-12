Звезда драмы «Катюша» стала жертвой домогательств

Актриса театра и кино Екатерина Олькина рассказала об эпизоде, который изменил ее отношение к карьере. Слова звезды приводит «Вокруг ТВ».

Олькина рассказала, что однажды мужчина сделал ей непристойное предложение. Имя инициатора актриса раскрывать не стала.

«Мне стало так противно. Мне стало жалко этого человека, что он живет с такой своей ущербной правдой жизни», — поделилась Екатерина мыслями.

Артистка призналась, что солгала мужчине и тем самым вышла из неприятной ситуации. Олькина сказала домогавшемуся до нее мужчине о необходимости срочно уехать и встретить маму в аэропорту.

По мнению звезды, люди, которые считают, что работу можно получить только через постель, глубоко несчастны.