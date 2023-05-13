Майкл Джей Фокс признался, из-за кого завершил карьеру

Актер Майкл Джей Фокс признался, кто повлиял на его решение завершить карьеру
Актер, сыгравший главную роль в легендарной трилогии «Назад в будущее», рассказал, что неким вдохновителем для него стал Леонардо ДиКаприо, сообщает издание Variety.
Майкл Джей Фокс пояснил, что в герое ДиКаприо из фильма «Однажды в… Голливуде» в какой-то момент он увидел самого себя. Актер имел в виду эпизод, в котором герой Леонардо никак не может вспомнить свои реплики и злится на себя.
Майкл Джей Фокс признался, что, увидев этот момент, вспомнил про собственный похожий опыт.
… я так же не мог вспомнить свои реплики и чувствовал, что всех подвожу, — сказал актер.
Именно тогда, по словам актера, он понял, что пора завершать карьеру.
Напомним, что звезде в 1991 году диагностировали болезнь Паркинсона.