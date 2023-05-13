Майкл Джей Фокс признался, из-за кого завершил карьеру

Актер, сыгравший главную роль в легендарной трилогии «Назад в будущее», рассказал, что неким вдохновителем для него стал Леонардо ДиКаприо, сообщает издание Variety.

© Кадр из фильма «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс пояснил, что в герое ДиКаприо из фильма «Однажды в… Голливуде» в какой-то момент он увидел самого себя. Актер имел в виду эпизод, в котором герой Леонардо никак не может вспомнить свои реплики и злится на себя.

Майкл Джей Фокс признался, что, увидев этот момент, вспомнил про собственный похожий опыт.

… я так же не мог вспомнить свои реплики и чувствовал, что всех подвожу, — сказал актер.

Именно тогда, по словам актера, он понял, что пора завершать карьеру.