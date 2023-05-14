Дуэйн Джонсон вернется в "Форсаж"

Актер Дуэйн Джонсон вновь сыграет спецагента Люка Хоббса в фильме "Форсаж 10". Об этом сообщает The Wrap.

© Кадр из фильма "Форсаж 7"

По данным издания, артист появится в сцене после титров. Сам актер также подтвердил информацию о возвращении в интервью Moviemaniacs. Джонсон напомнил, что "между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела".

При этом ранее Джонсон заявлял, что не вернется во франшизу. После съемок в картине "Форсаж 8" Джонсон обвинил одного из своих коллег в непрофессионализме и в "недостойном мужчины поведении". В СМИ предположили, что актер говорил о Вине Дизеле.