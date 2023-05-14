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Дуэйн Джонсон снова сыграет в "Форсаже" после шестилетнего перерыва

Актер Дуэйн Джонсон вновь сыграет спецагента Люка Хоббса в фильме "Форсаж 10". Об этом сообщает The Wrap.

Дуэйн Джонсон вернется в "Форсаж"
© Кадр из фильма "Форсаж 7"

По данным издания, артист появится в сцене после титров. Сам актер также подтвердил информацию о возвращении в интервью Moviemaniacs. Джонсон напомнил, что "между Хоббсом и Домиником остались незаконченные дела".

Появились отзывы критиков о фильме "Форсаж 10"

При этом ранее Джонсон заявлял, что не вернется во франшизу. После съемок в картине "Форсаж 8" Джонсон обвинил одного из своих коллег в непрофессионализме и в "недостойном мужчины поведении". В СМИ предположили, что актер говорил о Вине Дизеле.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Вин Дизель проговорился о "Форсаже 12".

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