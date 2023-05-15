Куценко поведал о неудавшихся съемках с Питтом

Актер Гоша Куценко поделился историей о неудавшейся съемке с известным актером Брэдом Питтом. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой.

В 2013 году ему предложили роль в фильме про зомби под названием "Война миров Z". Однако, когда Куценко получил сценарий, он был запутан и непонятен для него. Вместе с тем, он решил попытаться разобраться с текстом, взяв сценарий с собой на отдых на Бали.

Однако, в процессе отдыха Куценко просто забыл о задании и наслаждался своим отпуском. Но потом ему позвонили и сообщили, что Брэд Питт хочет поговорить с ним лично. Питт и его команда посмотрели работы Куценко и считали его подходящим для роли. Куценко даже не знал, какую роль ему предложили до тех пор, пока не был на Бали. Оказалось, что он должен был сыграть роль онкобольного русского.

В итоге, Куценко и Питт провели видеовстречу, где Питт похвалил его актерское мастерство и попросил прочитать текст. Куценко, увидев Питта, испытал смущение и страх.