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Актриса Юлия Пересильд показала процесс мытья головы в космосе на съемках «Вызова»

Актриса Юлия Пересильд, которая сыграла главную роль в фильме "Вызов", поделилась на своей странице в социальной сети видео, где она моет голову во время съемок картины в космосе.

На кадрах видно, как Пересильд наносит шампунь на голову, втирала его в кожу и убирала влажными салфетками в процессе мытья. "Одним из самых часто задаваемых вопросов является: "Как моют голову там?" Вот так это происходит", - написала она.

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Артистка использовала специальный шампунь из набора "Комфорт" для космонавтов. Этот набор представляет собой синий органайзер с разделительными секциями, содержащий около 17 предметов, включая зубные щетки, пасту, расчески, зубочистки, влажные салфетки и другие предметы.

Ранее мы писали о том, что Клим Шипенко высказался о продолжении фильма "Вызов".

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