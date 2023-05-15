Актриса Юлия Пересильд показала процесс мытья головы в космосе на съемках «Вызова»
Актриса Юлия Пересильд, которая сыграла главную роль в фильме "Вызов", поделилась на своей странице в социальной сети видео, где она моет голову во время съемок картины в космосе.
На кадрах видно, как Пересильд наносит шампунь на голову, втирала его в кожу и убирала влажными салфетками в процессе мытья. "Одним из самых часто задаваемых вопросов является: "Как моют голову там?" Вот так это происходит", - написала она.
Артистка использовала специальный шампунь из набора "Комфорт" для космонавтов. Этот набор представляет собой синий органайзер с разделительными секциями, содержащий около 17 предметов, включая зубные щетки, пасту, расчески, зубочистки, влажные салфетки и другие предметы.
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