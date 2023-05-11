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Режиссер Клим Шипенко высказался о продолжении фильма "Вызов"

Режиссер Клим Шипенко допустил, что у снятого в космосе фильма "Вызов" может быть продолжение. Об этом кинематографист заявил в интервью изданию "Комсомольская правда".

Клим Шипенко высказался о продолжении фильма "Вызов"
© Kinopoisk.ru

По словам режиссера, он еще не думал насчет съемок второй части "Вызова", но не исключает, что в будущем это произойдет:

"Я серьезно на этот счет еще не фантазировал. Но "Вызов-2" представить себе очень даже можно", — сказал Клим Шипенко.

Кроме того, режиссер рассказал о том, как строился их с Юлией Пересильд быт. Шипенко поделился, что с комфортом в космосе "своеобразно". Еду в тюбиках уже не выдают, питались они консервами или сублимированной пищей, которую нужно разбавлять водой. А, вот, спать на МКС, по мнению кинематографиста, очень удобно:

"Ничего не давит на тело, состояние расслабления достигается мгновенно. Это на Земле ты никак не можешь принять правильную позу, ворочаешься: то подушка лежит не так, то рука. На МКС этой проблемы не существует. У тебя даже нет подушки, ты просто зависаешь в спальном мешке".

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Ранее стало известно, что драма "Вызов" собрала в прокате еще 350 млн рублей.

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