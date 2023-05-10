$76.69-0.1384.15-0.76

Драма «Вызов» собрала в прокате за праздничные дни почти 350 млн рублей

В период с 6 по 9 мая (выходные и праздничные дни в связи с празднованием Дня Победы) драма Клима Шипенко «Вызов» побила собственный рекорд по сборам, согласно данным ЕАИС.

В минувший длинный уикенд картина, частично снятая в космосе, заработала 346 млн рублей. После выходных общие сборы «Вызова» достигли 1 млрд 344 млн рублей. Таким образом фильм о торакальном хирурге Жене, которая вынуждена отправиться в самую необычную командировку ради спасения жизни, в течение трех недель лидерство в российском прокате.

Эрнст признался, что фильм «Вызов» был придуман еще в 2000 году

Напомним, это второй фильм режиссера Шипенко, снискавший такой успех. Ранее его комедия «Холоп» собрала три миллиарда в прокате.

Ранее мы писали, почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Шипенко.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий