В период с 6 по 9 мая (выходные и праздничные дни в связи с празднованием Дня Победы) драма Клима Шипенко «Вызов» побила собственный рекорд по сборам, согласно данным ЕАИС.

В минувший длинный уикенд картина, частично снятая в космосе, заработала 346 млн рублей. После выходных общие сборы «Вызова» достигли 1 млрд 344 млн рублей. Таким образом фильм о торакальном хирурге Жене, которая вынуждена отправиться в самую необычную командировку ради спасения жизни, в течение трех недель лидерство в российском прокате.