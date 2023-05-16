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Гоша Куценко раскрыл размер своих гонораров в 1990-х

Актер Гоша Куценко раскрыл размер своих первых гонораров, которые он получал в 1990-х. Об этом он рассказал в шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

В 1990-х он снимался в мини--сериале "Под знаком скорпиона", где он играл сына писателя Максима Горького. Тогда его съемочный день стоил семь рублей, и это сумма была примерно эквивалентна семи тысячам рублей в настоящее время. То есть на семь рублей, по словам Куценко, можно было бы купить очень много всего.

Куценко рассказал также, что он, как заслуженный артист РФ, получает пенсию и может бесплатно ездить на общественном транспорте.

Куценко поведал о неудавшихся съемках с Питтом

Ранее мы писали о размерах гонорара известного комика.

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