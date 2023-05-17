Майкл Дуглас получил награду на Каннском кинофестивале

78-летний актер Майкл Дуглас получил "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает ТАСС.

Награду актер получил за вклад в развитие кинематографа. Статуэтку он получал из рук актрисы Умы Турман.

После вручения он поблагодарил за награду и слова и отметил, что очень уважает каннский кинофестиваль и рад быть его частью.

"Этому фестивалю 76 лет, но мне еще больше", — иронично закончил он свою речь.

Со сцены актер уходил под овации зала. Вместе на фестиваль с ним прибыла супруга Кэтрин Зета-Джонс и дочь.