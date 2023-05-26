Фильм "Человек-паук", вышедший в 2002 году, стал одним из самых успешных блокбастеров того времени. Фильм стал первой частью трилогии, которая принесла большой успех актеру Тоби Магуайру.

Как рассказала блогер @Olya_lolyaa проблемы актера с киностудией Sony начались еще до начала съемок второй части фильма. По одной из версий, Магуайр требовал слишком высокий гонорар за участие в фильме, ссылаясь на травму спины, которую он получил во время работы над другой картиной.

Режиссер "Человека-паука" Сэм Рэйми сообщил Тоби, что он не будет продолжать работать с ним, так как уже позвал актера Джейка Джилленхола, у которого нет проблем со здоровьем. Тоби Магуайр успел быстро спохватиться, провел необходимые медицинские обследования и вернулся на площадку.

Подробнее о том, почему Тоби Магуайра хотели уволить со съемок "Человека-паука 2", смотрите в видео.