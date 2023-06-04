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"О, тепленькая пошла!": импровизации актеров в советских фильмах

Во время импровизации актеры не следуют заранее написанному сценарию, а работают с общей идеей и развивают ее на ходу.

Иногда импровизационные моменты получаются настолько удачными, что не только остаются в финальных версиях фильмов, но и становятся культовыми.

Блогер @Demidov рассказал о самых ярких сценах с импровизацией советских актеров в кино.

"Ирония судьбы, или С легким паром!"

Вряд ли найдется человек, который хотя бы раз не смотрел традиционную новогоднюю комедию Эльдара Рязанова. Интересно, что фраза Ипполита "О, тепленькая пошла!", которую он сказал, когда в нетрезвом состоянии залез в душ, была чистой импровизацией актера Юрия Яковлева.

Во время съемок действительно шла ледяная вода, поэтому актер искренне удивился, когда появилась горячая вода из душа.

Также, фраза "Какая гадость эта ваша заливная раба!" была настоящей реакцией актера на блюдо. В сценарии этой цитаты не было.

"Любовь и голуби"

Фильм Владимира Меньшова полон культовых цитат.

Одной из самых запоминающихся фраз стали слова Дяди Мити:

"Извините, что помешал вам деньги прятать".

Актер Сергей Юрский придумал ее находу прям во время съемок сцены. Режиссеру так понравилось, как это прозвучало, что решили этот дубль оставить.

Самые яркие роли Любови Полищук в кино

Подробнее об остальных ярких импровизация в советском кино, смотрите в видео.

Ранее мы писали про 4 случая, когда костюмы превратили работу актеров в ад.

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