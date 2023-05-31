Михайлов высказался о создании российского "Оскара"

Актер Александр Михайлов, известный по фильму "Любовь и голуби" высказался о создании аналога "Оскара" в России. Об этом сообщает "Телепрограмма".

В ходе пресс-конференции перед открытием Международого Забайкальского кинофестиваля в Чите ему задали вопрос о том, что он думает об инициативе создания аналога "Оскара" в России, Евразийской киноакадемии.

Актер ответил, что само название и наличие аналога не так важно. Он отметил, что кинематографисты продолжают уделять внимание отечественным фестивалям, поэтому статус мероприятия совсем не важен. Он предложил делать упор на качестве картин и атмосфере подобных мероприятий.