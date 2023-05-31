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Александр Михайлов высказался о создании российского "Оскара"

Актер Александр Михайлов, известный по фильму "Любовь и голуби" высказался о создании аналога "Оскара" в России. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Михайлов высказался о создании российского "Оскара"
© РИА Новости

В ходе пресс-конференции перед открытием Международого Забайкальского кинофестиваля в Чите ему задали вопрос о том, что он думает об инициативе создания аналога "Оскара" в России, Евразийской киноакадемии.

Российский документальный фильм "Выход" не получил "Оскар"

Актер ответил, что само название и наличие аналога не так важно. Он отметил, что кинематографисты продолжают уделять внимание отечественным фестивалям, поэтому статус мероприятия совсем не важен. Он предложил делать упор на качестве картин и атмосфере подобных мероприятий.

"Премии премиями, но главное, чтобы было качество хорошее", — заявил Михайлов.

Ранее сообщалось, что Михалков заявил, что первый Евразийский "Оскар" состоится в 2024 году.

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