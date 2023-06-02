Фильм "Правдивая ложь" был выпущен в 1994 году и стал одним из самых знаменитых боевиков того времени. В нем Арнольд Шварценеггер исполнил роль секретного агента, который ведет двойную жизнь.

В фильме его персонаж два раза танцует танго. Так как актер никогда профессионально не танцевал, ему пришлось брать уроки аргентинского танго.

Помимо желания выглядеть пластично в кадре, актер поставил себе цель танцевать не хуже, чем Аль Пачино в фильме "Запах женщины". Поэтому на протяжении полугода он постоянно посещал уроки танго.

Об этом рассказал блогер @KinoInfa.