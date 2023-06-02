$80.88-0.0987.10+0.52

Зачем Арнольд Шварценеггер брал уроки танго: видео

Фильм "Правдивая ложь" был выпущен в 1994 году и стал одним из самых знаменитых боевиков того времени. В нем Арнольд Шварценеггер исполнил роль секретного агента, который ведет двойную жизнь.

В фильме его персонаж два раза танцует танго. Так как актер никогда профессионально не танцевал, ему пришлось брать уроки аргентинского танго.

Помимо желания выглядеть пластично в кадре, актер поставил себе цель танцевать не хуже, чем Аль Пачино в фильме "Запах женщины". Поэтому на протяжении полугода он постоянно посещал уроки танго.

Об этом рассказал блогер @KinoInfa.

Самые дорогие сериалы в истории

Ранее мы писали о том, как Арнольд Шварценеггер получил свою первую роль.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий