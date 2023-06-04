Кэттролл согласилась сняться в шоу "И просто так" на двух условиях

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" все же приняла участие в продолжении шоу – в сериале "И просто так". Однако актриса выдвинула несколько условий прежде чем согласиться на роль.

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Кэттролл не было в первой части продолжения, однако во второй серии у нее будет эпизодическая роль. Все дело в том, что звезда согласилась на это лишь при соблюдении двух ее условий – она не должна пересекаться на площадке с бывшими партнершами по сериалу и контактировать с продюсером сериала Майклом Патриком Кингом, об это рассказывает издание Page Six.

В первой серии "И просто так" авторы смогли выйти из положения, упомянув, что героиня Кэттролл Саманта Джонс живет в Лондоне и отказывается общаться с Кэри Брэдшоу (героиней Сары Джессики Паркер) из-за конфликта. В новой и финальной серии она появится лишь в эпизоде.