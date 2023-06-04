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Ким Кэттролл согласилась сняться в шоу "И просто так" на двух условиях

Звезда культового сериала "Секс в большом городе" все же приняла участие в продолжении шоу – в сериале "И просто так". Однако актриса выдвинула несколько условий прежде чем согласиться на роль.

Кэттролл согласилась сняться в шоу "И просто так" на двух условиях
© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Кэттролл не было в первой части продолжения, однако во второй серии у нее будет эпизодическая роль. Все дело в том, что звезда согласилась на это лишь при соблюдении двух ее условий – она не должна пересекаться на площадке с бывшими партнершами по сериалу и контактировать с продюсером сериала Майклом Патриком Кингом, об это рассказывает издание Page Six.

В первой серии "И просто так" авторы смогли выйти из положения, упомянув, что героиня Кэттролл Саманта Джонс живет в Лондоне и отказывается общаться с Кэри Брэдшоу (героиней Сары Джессики Паркер) из-за конфликта. В новой и финальной серии она появится лишь в эпизоде.

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Судя по всему, в жизни конфликт между актрисами действительно есть. Ходят слухи, что Кэттролл была не согласна с весомой разницей в гонорарах за ее работу и работу Паркер. Теперь же, по информации издания Page Six, актрисе заплатят внушительную сумму за ее небольшую роль, потому что проекту необходимо ее возвращение.

Ранее "Рамблер" рассказывало завершении съемок второй части сериала "И просто так".

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