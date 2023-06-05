Фильм "Джентльмены предпочитают блондинок" вышел в 1953 году и стал одним из самых знаковых в карьере Мэрилин Монро. И именно в нем она исполнила знаменитую песню "Бриллианты – лучшие друзья девушек".

Изначально планировалось, что главную роль в фильме исполнит актриса Бетти Грейбл. Но на тот момент она была одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, поэтому ее гонорар за фильм составил бы 150 тысяч долларов.

В итоге, чтобы сэкономить, 20 Century Fox решила отдать роль молодой актрисе Мэрилин Монро, у которой как раз был контракт с киностудией. За все съемки Монро заработала меньше 18 тысяч долларов, в то время как ее коллега по площадке Джейн Рассел получила чек в размере 200 тысяч долларов.

Об этой истории рассказала блогер @Olya_lolyaa на своей странице в TikTok.