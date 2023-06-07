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Актер Борис Смолкин признался, что любил звезду "Моей прекрасной няни" Любовь Полищук

Актер Борис Смолкин рассказал, что любил свою коллегу Любовь Полищук, с которой они вместе снимались в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Об этом пишет PROZvezd.

Актер Смолкин признался, что любил Полищук
© РИА Новости

Смолкин вручил приз дочери Любови Полищук Мариэтте за главную роль в сериале "Раневская" и признался, что ему было вдвойне приятно вручать награду, так как его с ее матерью связывали дружеские отношения:

"Мариэтта – дочь замечательной Любы Полищук, с которой я много снимался, с которой дружил и которую любил", — сказал актер.

Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Любовь Полищук скончалась в 2006 году от саркомы позвоночника. Актрисе было 57 лет.

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