Актер Смолкин признался, что любил Полищук

Актер Борис Смолкин признался, что любил звезду "Моей прекрасной няни" Любовь Полищук
Актер Борис Смолкин рассказал, что любил свою коллегу Любовь Полищук, с которой они вместе снимались в комедийном сериале "Моя прекрасная няня". Об этом пишет PROZvezd.
Смолкин вручил приз дочери Любови Полищук Мариэтте за главную роль в сериале "Раневская" и признался, что ему было вдвойне приятно вручать награду, так как его с ее матерью связывали дружеские отношения:
"Мариэтта – дочь замечательной Любы Полищук, с которой я много снимался, с которой дружил и которую любил", — сказал актер.
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Любовь Полищук скончалась в 2006 году от саркомы позвоночника. Актрисе было 57 лет.
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