Актриса Людмила Зайцева вспомнила поцелуй с Олегом Ефремовым

Актриса Людмила Зайцева вспомнила, как целовалась с народным артистом СССР Олегом Ефремовым на съемках. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Зайцева и Ефремов вместе снялись в фильме "Здравствуй и прощай" 1973 года об отношениях матери Шурки с тремя детьми и участкового Григория. На тот момент актрисе было 25, а народному артисту, который на тот момент уже был известен на всю страну, — 45.