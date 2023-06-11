Актриса Людмила Зайцева вспомнила поцелуй с Олегом Ефремовым
Актриса Людмила Зайцева вспомнила, как целовалась с народным артистом СССР Олегом Ефремовым на съемках. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".
Зайцева и Ефремов вместе снялись в фильме "Здравствуй и прощай" 1973 года об отношениях матери Шурки с тремя детьми и участкового Григория. На тот момент актрисе было 25, а народному артисту, который на тот момент уже был известен на всю страну, — 45.
По словам Людмилы Зайцевой, Олег Ефремов всегда был невероятно обаятельным, а все девушки на съемочной площадке смотрели на него с обожанием. Однако умение актрисы целоваться он оценил:
«После сцен поцелуев наших героев, Шурки и Григория, Ефремов мне сказал: «Людк, а целоваться ты так и не научилась», — вспомнила Зайцева.
Рамблер: главные новости