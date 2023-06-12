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Актер Максим Дрозд рассказал о съемках с рысью

Российский актер Максим Дрозд рассказал о том, насколько экстремальными были условия съемки картины "Заповедный спецназ". Об этом сообщает издание "Телепрограмма".

Актер Максим Дрозд рассказал, как чуть не пострадал от рыси
© РИА Новости

По словам актера, на съемках все происходило "по-настоящему". Он вместе со съемочной группой поехал в Забайкальский край, где столкнулся с суровыми температурами. Однако не только климат стал испытанием на съемках.

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Актеру приходилось сниматься с настоящими дикими животными: медведями, волками и рысью. С последней он познакомился слишком близко. Он рассказал, что рысь за кадром чуть не расцарапала лицо, но не стала выпускать когти.

"Меня даже рысь погладила за кадром. Но если бы она выпустила когти, то я бы остался без лица"

При этом актер отметил, что опасность не мешала его работа. Наоборот, с помощью экстрим он смог показать настоящие эмоции.

Ранее сообщалось, что участник «Маски» рассказал о сложностях шоу.

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