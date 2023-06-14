Неловкие ситуации на съемках, с которыми сталкиваются актеры: видео

Актеры – это настоящие профессионалы, которые готовы на все ради качественной игры.

Но иногда даже они сталкиваются с неприятными ситуациями на съемочной площадке.

Такое случилось в кинокарьере Нины Добрев и Иэна Сомерхолдера на съемках сериала "Дневники вампира". На протяжении первых двух сезонов сериала актеры состояли романтических отношениях в реальной жизни. Но вскоре Добрев и Сомерхолдер разошлись, из-за чего им стало трудно изображать влюбленных на экране.

В ходе съемок нового сезона они даже просили режиссера сериала убрать все сцены с поцелуями их актеров, рассказывает блогер @Olya_lolyaa.

Для актеров Кристен Стюарт и Тэйлора Лотнера сцены с поцелуями тоже стали испытанием. Романтические отношения между героями оказались для актеров крайне некомфортными, так как в настоящей жизни Стюарт и Лотнер являются друг для друга близкими друзьями.

Неприятный опыт актеров на съемках – это лишь еще одно подтверждение того, что искусство требует жертв и многих усилий.