5 знаковых ролей Светланы Крючковой в кино

Советская и российская актриса Светлана Крючкова успевала работать и в театре, и в кино. Но массовый зритель знает и любит артистку, конечно же, за великолепные роли.

В день рождения Светланы Крючковой "Рамблер" вспоминает ее лучшие киноработы.

Видео дня

«Большая перемена», 1973

Многосерийный фильм можно начать смотреть с любого места. Любимые герои, крутые диалоги, настоящие чувства - здечь веришь каждому. Совсем юная Светлана Крючкова сыграла прекрасную Нелли Ледневу. Девушка влюбляется в нового учителя история Нестора Петровича и начинает стесняться собственного отца в исполнении Евгения Леонова, который учится в том же классе и чудит, поскольку может себе это позволить. Все к нему относятся с уважением и пониманием, и только Нелли не может никак смириться.

Кадр из фильма "Большая перемена"

Первоначально актрисе предложили сыграть роль учительницы русского языка и литературы Светланы Афанасьевны, но пробы оказались неудачными. И режиссер решил попробовать актрису на роль Нелли - и это стало большой удачей и для фильма, и для Светланы Крючковой.

«Старший сын», 1975

В этом фильме ее партнером вновь стал Евгений Леонов, а кроме него главные роли сыграли Николай Караченцов и Михаил Боярский. На роль Натальи пробовалась не только Светлана Крючкова, кроме нее, на пробы пришли и Маргарита Терехова, и Людмила Зайцева, но режиссер Виталий Мельников выбрал Светлану. Кстати, на съемках она познакомилась с оператором Юрием Векслером, который предложил ей оставить МХАТ и переехать в Ленинград, где она стала актрисой БДТ.

«Женитьба», 1977

Ее муж - оператор Юрий Векслер - настоял на том, чтобы актриса снималась без макияжа. И это оказалось очень удачной находкой. Благодаря грамотно выставленному свету глаза Светланы Крючковой казались очень большими. Но не только это делает фильм особенным.

Великолепный актерский состав - Алексей Петренко, Олег Борисов, Владислав Стржельчик, Борислав Брондуков и опять же Евгений Леонов, прекрасный сценарий, режиссерская работа делают это фильм вечной классикой.

«Родня», 1981

Честный фильм о семейных отношениях. Картину стоит смотреть не только ради Светланы Крючковой, хотя она здесь прекрасна, в "Родне" играют Нонна Мордюкова, Юрий Богатырев, Андрей Петров, Александр Адабашьян.

«Ликвидация», 2007

Прекрасная тетя Песя (в исполнении Светланы Крючковой) начала работу в сериале со скандала.