Анатолий Папанов – легендарный советский актер, который стал любимцем многих зрителей благодаря своим ярким и неповторимым ролям. Он родился в 1922 году в городе Вязьма, в семье военнослужащего. Отец Анатолия был человеком творческой натуры и играл в труппе, а мать была модисткой.

С юности Анатолий Папанов увлекался актерским мастерством. Однако в 1940 году он был призван на фронт и отправился служить в Красную Армию.

В первый год нахождения на фронте актер был осуждён военным трибуналом на 6 лет за самовольное оставление части, но вскоре после приговора вернулся в действующую армию. Он получил звание старшего сержанта и командовал взводом зенитной артиллерии.

В марте 1942 года Анатолий попал в окружение под Харьковом, в результате чего получил сильное ранение в ногу. На его восстановление в госпитале ушло полгода, и оттуда в 21 год он вышел инвалидом третьей группы.

Через год Анатолий Папанов вернулся в Москву и поступил на второй курс актерского факультета. После полученной травмы от ранений актер был вынужден ходить с тростью, но чтобы его взяли в училище он скрывал свою хромоту.

После окончания ГИТИСа актер был приглашен работать во МХАТ и в Малый театр.

Об этом рассказал блогер @Demidov.