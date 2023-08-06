Кастинг на роль Ивана Драго для фильма "Рокки 4" был одним из самых масштабных в истории киноиндустрии.

На роль советского боксера и соперника Бальбоа продюсер фильма прослушал более 8000 тысяч актеров, в том числе и профессиональных боксеров.

На одно из первых прослушиваний пришел молодой шведский актер Дольф Лундгрен, но его кандидатура на роль практически сразу была отвергнута из-за высокого роста. На этом Лундгрен решил не сдаваться и отправил фотографии себя в боксерской экипировке в студию "United artists". Спустя короткое время его пригласили на повторный кастинг, где он встретился с режиссером картины Сильвестром Сталлоне.

Сталлоне понравился Лундгрен, но чтобы наверняка получить роль он посоветовал актеру набрать еще 10 килограммов мышечной массы. В результате изнурительных тренировок ему удалось увеличить свой вес, благодаря чему он получил заветную роль в фильме.

Об этом рассказал в своем видео блогер @KinoInfa.