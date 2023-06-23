Эмилия Кларк рассказала о своем отношении к Marvel

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли в "Игре престолов", рассказала о своем отношении к франшизе Marvel. Об этом сообщает издание Cbr.

Сама она дебютировала в сериале "Секретное вторжение", который тоже стал частью франшизы. После выхода первой серии она рассказала, как относится к киновселенной.

Кларк назвала Marvel "лучшей франшизой" и отметила, что она отдалена от остальных киновселенных, так как существует в своем мире. Она также рассказала, что во время работы на съемочной площадке царят спокойствие и легкость. По ее мнению, так происходит из-за того, что они знают и поддерживают свой статус.

Сериал "Секретное вторжение" рассказывает о том, как скруллы вторгаются на Землю. Остановить их предстоит Нику Фьюрри со своей новой командой.