Названа причина, почему Генри Кавилл не сыграл Джеймса Бонда

Известно, что звезда «Ведьмака» проходил кастинг на роль знаменитого суперагента в «Казино «Рояль»». Более того, Кавилл входил в тройку главных кандидатов на роль, но в фильме так и не появился, пишет издание Variety.

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Режиссер Мартин Кэмпбелл отметил, что Генри Кавилл наряду с Дэниелом Крейгом был его персональным фаворитом, однако роль в итоге получил последний из-за возраста звезды «Ведьмака». Дело в том, что Кавиллу на момент проб было чуть больше двадцати лет, что не совсем соответствовало представлениям о главном герое фильма.

Кэмпбелл признался, что Генри на пробах проявил себя великолепно, но оказался слишком молод для роли.