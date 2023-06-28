Умер женившийся на поклоннице из России актер "Санта-Барбары"
Звезда популярного в России американского сериала "Санта-Барбара", актер Николас Костер, сыгравший роль Лайонела Локриджа, ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом рассказала его дочь в своем личном блоге.
"Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице", — приводит слова дочери актера издание "Вечерняя Москва".
Причину смерти отца дочь раскрывать не стала.
Николас Костер родился в Лондоне, но в детстве жил в Калифорнии. Позже он вернулся в Великобританию, чтобы учиться актерскому мастерству в Королевской академии драматического искусства. Мировую славу и любовь зрителей ему принес сериал "Санта-Барбара", который стал одним из самых продолжительных в истории.
В 2010 году с ним познакомилась поклонница из Москвы, они долго переписывались, потом встретились лично, а в конце концов поженились.