Умер женившийся на поклоннице из России актер "Санта-Барбары"

Звезда популярного в России американского сериала "Санта-Барбара", актер Николас Костер, сыгравший роль Лайонела Локриджа, ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом рассказала его дочь в своем личном блоге.

© Кадр из сериала "Санта-Барбара"

"Мой отец, актер Николас Костер, скончался во Флориде в больнице", — приводит слова дочери актера издание "Вечерняя Москва".

Причину смерти отца дочь раскрывать не стала.

Николас Костер родился в Лондоне, но в детстве жил в Калифорнии. Позже он вернулся в Великобританию, чтобы учиться актерскому мастерству в Королевской академии драматического искусства. Мировую славу и любовь зрителей ему принес сериал "Санта-Барбара", который стал одним из самых продолжительных в истории.