Актер Николас Кейдж при перелете купил место для воображаемого друга своего сына. Об этом в социальных сетях рассказала актриса Минни Драйвер.

Девушка ответила на пост другой пользовательницы. Та рассказала о том, как приехала отдыхать в отель, забронировав свадебный номер. Однако позже администрация попросила ее уступить ее знаменитости. Туда поселился Николас Кейдж.

Минни Драйвер ответила на пост и рассказала, что как-то раз летела в одном самолете с известным актером и его сыном. Перед посадкой он купил дополнительное место, которое предназначалось для воображаемого друга его сына.

У Николаса Кейджа есть два сына. Первый родился в браке с актрисой Кристиной Фултон, а второй появился на свет в браке с третьей супругой, официанткой Элис Ким. Также у него есть дочь, которая родилась в 2022 году.