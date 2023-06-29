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Актриса Ева Лонгория заявила о проблемах с психикой после "Отчаянных домохозяек"

Актриса Ева Лонгория рассказала, что из-за съемок в сериале "Отчаянные домохозяйки" у нее возникли проблемы с психикой. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Ева Лонгория заявила о проблемах с психикой после "Отчаянных домохозяек"
© globallookpress.com

Звезда сериала мучалась из-за длительных съемок: "Отчаянных домохозяек" снимали по 11 месяцев в год. По словам Лонгории, у нее было посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Кроме того, из-за большой загруженности знаменитости приходилось отказываться от участия во всех других проектах, которые ей предлагали.

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В сериале "Отчаянные домохозяйки", который выходил с 2004 по 2012 год, Ева Лонгория исполнила роль одной из домохозяек Габриэль.

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