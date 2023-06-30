Александр Петров сообщил, что снялся у Романа Полански

Фильм "Дворец" Романа Полански обещает стать сатирической комедией, иронизирующей над богатыми и знаменитыми. Сюжет разворачивается в швейцарском дворце, где гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. В фильме задействованы известные актеры, такие как Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, а также российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный. Актер Петров признался, что работа с Полански была исполнением его детской мечты, так как режиссер относится к кино как к чуду и вносит элемент чуда в каждую деталь своих фильмов.