$87.03+1.4195.11+1.24

Актер Александр Петров сообщил, что снялся у режиссера Романа Полански

Актер Александр Петров представил фрагменты нового фильма Романа Полански на Международным кинорынке, который завершился 21 июня в Москве в кинотеатре "Художественный". Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Александр Петров сообщил, что снялся у Романа Полански
© РИА Новости

Фильм "Дворец" Романа Полански обещает стать сатирической комедией, иронизирующей над богатыми и знаменитыми. Сюжет разворачивается в швейцарском дворце, где гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. В фильме задействованы известные актеры, такие как Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, а также российские актеры Александр Петров и Антон Пампушный. Актер Петров признался, что работа с Полански была исполнением его детской мечты, так как режиссер относится к кино как к чуду и вносит элемент чуда в каждую деталь своих фильмов.

Фильм "Дворец" будет представлен на Венецианском фестивале в сентябре 2023 года и появится в российском прокате 23 ноября 2023 года.

Кино с психологом: что не так с героем Петрова в фильме «Лед»

Ранее Ева Лонгория заявила о проблемах с психикой после "Отчаянных домохозяек".

Рамблер: главные новости