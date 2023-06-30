Ушел из жизни звезда фильма "Эдвард Руки-ножницы"

"Наш отец был уникальным и талантливым человеком, большим художником и человеком с добрым сердцем. Он был любящим мужем, отцом, дедушкой и прадедушкой, и мы все его очень любили. Нам будет его очень не хватать", - приводит слова сыновей Алана Аркина издание Variety.