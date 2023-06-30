Ушел из жизни звезда фильма "Эдвард Руки-ножницы"
Известный по фильму "Эдвард Руки-ножницы", американский актер, режиссер и сценарист Алан Аркин скончался в возрасте 89 лет. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на его детей.
Актер умер в своем доме, в Карлсбаде, расположенном в американском штате Калифорния. Точную причину смерти не назвали.
"Наш отец был уникальным и талантливым человеком, большим художником и человеком с добрым сердцем. Он был любящим мужем, отцом, дедушкой и прадедушкой, и мы все его очень любили. Нам будет его очень не хватать", - приводит слова сыновей Алана Аркина издание Variety.
Дебют актера состоялся на Бродвее в начале 1960-х, одна из первых работ была отмечена престижной премией "Тони". Также Алан Аркин много снимался, в том числе в фильмах "Эдвард Руки-ножницы", "Гаттака", "Марли и я", а за роль в фильме "Маленькая мисс Счастье" он выиграл "Оскар" в номинации "Лучший актер второго плана".