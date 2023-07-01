Банщикова поделилась казусами со съемок интимных сцен

Актриса Анна Банщикова поделилась с Светланой Бондарчук забавными случаями, которые произошли во время съемок постельных сцен. Детали она раскрыла во время интервью в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Звезда призналась, что профессиональные каскадеры выполняют опасные трюки вместо нее, но когда дело касается показа интимной жизни ее персонажей, она предпочитает не использовать дублеров. Анна поделилась случаем из одного фильма, где они с коллегой целовались настолько страстно, что не услышали звонка в дверь.

Она также вспомнила, что, когда она снималась с Костей Хабенским, они должны были сыграть сцену поцелуя в машине, но нечаянно врезались в дерево. "Не по сюжету. Увлеклись просто и врезались в дерево", – добавила актриса.