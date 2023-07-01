Актриса пожаловалась на увольнение из-за внешности

Американская актриса Бонни Морган рассказала о казусе, который случился во время съемок одного из проектов: режиссер уволил ее из-за недостаточно привлекательной внешности. Об этом сообщает издание Deadline.

Звезда "Бесстыжих" рассказала, что прошла три отбора на роль в сериале "Парень познает мир". Она отметила, что отлично вжилась в роль, так как понимала свою героиню. Однако в первый день съемок она почувствовала недоброжелательное отношения со стороны команды. Так, например, ее коллега Бен Сэвидж постоянно подшучивал над ней, из-за чего она не могла собраться и настроиться на работу.

На следующий день ее уволили и попросили больше не приходить на съемки. Она отметила, что официально ей отказали из-за того, что у нее нет лидерских навыков. Однако на самом деле Морган уверена, что ее уволили из-за внешности. Об этом ей также рассказал ее агент.

"Режиссер посчитал меня недостаточно красивой", — отметила актриса.