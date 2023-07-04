Актер Дуэйн Джонсон, известный своими впечатляющими физическими данными, неоднократно терял сознание во время съемок фильма "Геракл".

Все дело в том, что Джонсон настоял на использовании настоящих стальных цепей в сцене, где Геракл вырывается из оков. Актер всегда стремится к максимальной реалистичности в процессе съемок. По его мнению, настоящие цепи помогали лучше вжиться в роль и передать силу и мощь персонажа на экране.

Однако такое решение оказалось крайне опасным для актера. В процессе съемок Джонсон несколько раз ощущал головокружение и терял сознание.

Многочисленные дубли, которые потребовались для съемок этой сцены, привели к перегрузке организма.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Kino_infa.