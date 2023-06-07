Кинокомпания Pixar была основана в 1979 году, и ее первым продуктом был компьютерный анимационный короткометражный фильм "Люксо-младший".

В 1986 году Джон Лассетер, руководитель творческой группы Pixar, придумал использовать лампу в качестве символа компании.

Дело в том, что фильм "Люксо-младший" стал визитной карточкой Pixar. В нем маленькая лампа играет с резиновым мячом, пока большая наблюдает за происходящим.

Благодаря продвинутой компьютерной графике, лента произвела огромное впечатление на специалистов киноиндустрии и даже была номинирована на премию "Оскар".

"Люксо-младший" демонстрировал потенциал молодой анимационной компании. После этого лампа стала символом компании Pixar, а логотип с ней появился в 1986 году и использовался на всех фильмах компании.

Об этой истории рассказала блогер @Olya_lolyaa.