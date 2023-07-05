Звезда «Не родись красивой» заявила, что запрещает детям сниматься в кино

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова заявила, что запрещает детям сниматься в кино
Актриса Ольга Ломоносова рассказала, почему не разрешает своим детям сниматься в кино. Этим звезда сериала "Не родись красивой" поделилась с изданием "7Дней".
По словам Ломоносовой, в их семье "пока достаточно" одной актрисы. Недавно ее шестилетнему сыну Федору предложили сыграть в кино, однако артистка отказалась.
Ольга Ломоносова призналась, что боится потерять сына из-за его обаяния.
"Феде нравится все: он то мушкетер, то гардемарин, то неуловимый мститель. Очевидно, что сын очень музыкальный: на ходу ловит мелодии, тут же их поет, еще и сам сочиняет песни", - поделилась актриса.
Помимо шестилетнего сына, у Ломоносовой есть еще двое детей. Старшая дочь сейчас учится в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой, а младшая, родившаяся в 2011 году, - в музыкальной школе.
Ранее стало известно, что у сериала "Счастливы вместе" появится продолжение.