"Выходил из себя": Том Холланд рассказал о борьбе с алкоголизмом

Том Холланд признался, что очень много выпивал в декабре 2022 года, из-за чего даже "выходил из себя" на съемках. В январе актер отказался от алкоголя, но не мог думать ни о чем, кроме спиртного. Это напугало знаменитость, и он решил не пить и дальше.