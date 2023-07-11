"Выходил из себя": Том Холланд рассказал о борьбе с алкоголизмом

"Выходил из себя": актер Том Холланд рассказал о борьбе с алкоголизмом
Звезда фильма "Человек-паук" Том Холланд рассказал, как боролся с алкоголизмом. Этим актер поделился в подкасте On Purpose with Jay Shetty.
Том Холланд признался, что очень много выпивал в декабре 2022 года, из-за чего даже "выходил из себя" на съемках. В январе актер отказался от алкоголя, но не мог думать ни о чем, кроме спиртного. Это напугало знаменитость, и он решил не пить и дальше.
"Я подумал, что если продержусь шесть месяцев без алкоголя, то докажу себе, что проблем с ним у меня нет. К 1 июня я был счастливее, чем когда бы то ни было", - рассказал Том Холланд.
По его словам, после отказа от алкоголя он стал лучше спать и обрел ясность ума. Вдохновившись его примером, спиртное перестала употреблять и мать актера.
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