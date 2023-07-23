Сальма Хайек – не только известная голливудская актриса, но и настоящая защитница животных. На ее ранчо в Калифорнии обосновались более 50 разных животных, которым была нужна помощь. Среди них – собаки, кошки, попугаи, лошади, рыбки и даже сова.

Актриса искренне любит всех животных и готова оказать помощь тем, кто нуждается в ней. На ее ранчо есть специально оборудованные помещения для животных, где они могут чувствовать себя комфортно и получить необходимые уход и заботу.

Кроме того, Хайек активно участвует в благотворительных проектах и помогает организациям, занимающимся защитой животных. Она призывает всех своих поклонников и просто людей заботиться о животных.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.