Дуэйн Джонсон получил рекордный гонорар за съемки

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон получил рекордный гонорар за съемки в новом фильме. Об этом сообщает издание Puck.

Отмечается, что за съемки в фильме "Красный" звезде Голливуда заплатили $50 миллионов. Это — сумма без учета налогов и страховых выплат.

Для актера такой гонорар стал рекордным среди всех его работ. Также сумма побила все выплаты, которые когда-либо выплачивали за работу актера в рамках одного фильма.

За предыдущие громкие фильмы Джонсон получал гонорар в размере от $20 до $22,5 миллионов. Предыдущим актером-рекордсменом был Роберт-Дауни младший. За съемки в картине "Первый мститель: Противостояние" знаменитости заплатили $40 миллионов. Такую же сумму потребовал Уилл Смит за появление в ленте "Король Ричард". Тройку рекордсменов замыкает Джонни Депп, которому заплатили $35 миллионов за фильм "Пираты Карибского моря: На странных берегах".