Роберт Дауни-младший признался, почему не получил роль в "Отпуске по обмену"

В числе главных геров кинокартины "Отпуск по обмену" мог появиться Роберт Дауни-младший. Почему этого не произошло, известный американский актер рассказал в эфире шоу Stern Show.

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"Железный человек" проходил кастинг на роль Грэма – брата Айрис, которую сыграла Кейт Уинслет. Во время него актер решил сымитировать британский акцент, что показалось ему отличной идеей. Однако не все ее оценили.