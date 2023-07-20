Роберт Дауни-младший признался, почему не получил роль в "Отпуске по обмену"

Роберт Дауни-младший признался, почему не смог получить роль в фильме "Отпуск по обмену"
В числе главных геров кинокартины "Отпуск по обмену" мог появиться Роберт Дауни-младший. Почему этого не произошло, известный американский актер рассказал в эфире шоу Stern Show.
"Железный человек" проходил кастинг на роль Грэма – брата Айрис, которую сыграла Кейт Уинслет. Во время него актер решил сымитировать британский акцент, что показалось ему отличной идеей. Однако не все ее оценили.
В итоге роль досталась известному британскому актеру Джуду Лоу. Как отметил сам Роберт Дауни-младший, тот ее заслужил.
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