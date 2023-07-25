Руководитель фонда Гильдии киноактеров США, Кортни Б. Вэнс, обнародовал потрясающие новости о щедром вкладе, сделанном знаменитым актером Дуэйном Джонсоном, в поддержку бастующих актеров. Об этом он сообщил во время эксклюзивного интервью для издания Variety,

В своих словах, Вэнс отметил, что они получили рекордное разовое пожертвование, поступившее от одного человека. Пожертвование Джонсона стало истинным благословением для тысяч актеров, обеспечивая их средствами для продолжения работы, сохранения достойного уровня жизни и заботы о своих семьях.

На фоне забастовки Гильдии киноактеров США и Федерации артистов телевидения и радио США, возникшей после истечения контракта с мейджорами Голливуда 12 июля 2023 года, поддержка такого знаменитого актера, как Дуэйн Джонсон, оказалась неоценимой для бастующих артистов, демонстрируя единство и солидарность профсоюза.