Бенедикт Камбербэтч стал участником шоу о выживании

Актер Бенедикт Камбербэтч из Великобритании недавно совершил захватывающее приключение на острове Скай, Шотландия, в рамках телепередачи о выживании в дикой природе. Об этом пишет газета The Times.

В программе "В дикой природе с Беаром Гриллсом", артист принял участие в опасных моментах, таких как взбирание на скалы и пересечение водопадов. Бенедикт, признаваясь, что подошел к съемкам с определенными ожиданиями, нашел это приключение куда более вызовным и уникальным, чем он мог предполагать. Он выразил желание поучаствовать в программе как возможность столкнуться с неожиданными ситуациями и испытать себя на прочность.

Однако появление актера рядом с атомной подлодкой королевских ВМС, которая всплыла неподалеку от острова, вызвало протесты от сторонников движения "Кампания за ядерное разоружение" (CND). Они критикуют это "возмутительное действие", учитывая множество произошедших в Шотландии инцидентов и аварий, связанных с атомными подводными лодками.