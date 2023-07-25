Фильм с Александром Петровым покажут в Венеции
На 80-м Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма режиссера Романа Полански "Дворец". Об этом сообщает издание Deadline.
Картину представят во внеконкурсной программе фестиваля. Александр Петров сыграл одну из главных ролей в "Дворце". Российский актер предстанет перед зрителями в образе бандита. Вместе с ним в фильме Романа Полански снялся Антон Пампушный.
Известно, что действие картины разворачивается в швейцарском отеле в канун Нового года. Другие подробности сюжета не раскрываются.
В российском прокате "Дворец" выйдет 23 ноября.
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