Фильм с Александром Петровым покажут в Венеции

На 80-м Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма режиссера Романа Полански "Дворец". Об этом сообщает издание Deadline.

Картину представят во внеконкурсной программе фестиваля. Александр Петров сыграл одну из главных ролей в "Дворце". Российский актер предстанет перед зрителями в образе бандита. Вместе с ним в фильме Романа Полански снялся Антон Пампушный.

Известно, что действие картины разворачивается в швейцарском отеле в канун Нового года. Другие подробности сюжета не раскрываются.

В российском прокате "Дворец" выйдет 23 ноября.