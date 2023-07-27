Хью Джекман рассказал, как накачать тело Росомахи

Хью Джекман назвал способ накачать тело как у Росомахи
Актер Хью Джекман поделился своей программой тренировок для подготовки к роли Росомахи. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.
По словам голливудской звезды, ему потребовалась полгода ежедневной интенсивной работы в спортзале, чтобы подготовить тело к съемкам. Все это время актер только тренировался и проводил время с семьей.
Джекман делал упор на силовые упражнения с гирей, чтобы укрепить спину и накачать мышцы рук, а также соблюдал диету.
"Упражнения с гирями задействуют сразу несколько групп мышц одновременно, включая бицепсы, трицепсы, мышцы спины и кора, так как обычно включают динамичные движения", - прокомментировала программу тренировок актера сертифицированный тренер Мэри Сабат.
Эксперт посоветовала использовать гири, делая махи, рывки, жимы и подтягивания.
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