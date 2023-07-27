Хью Джекман рассказал, как накачать тело Росомахи

Актер Хью Джекман поделился своей программой тренировок для подготовки к роли Росомахи. Об этом пишет издание Eat This, Not That!.

По словам голливудской звезды, ему потребовалась полгода ежедневной интенсивной работы в спортзале, чтобы подготовить тело к съемкам. Все это время актер только тренировался и проводил время с семьей.