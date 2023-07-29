Николас Кейдж высказался о своем появлении во "Флэше"

У актера появилось короткое камео в роли супергероя в фильме «Флеш». Мнением о нем Кейдж поделился с изданием IndieWire.

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В картине с Эрзой Миллером в главной роли Николас Кейдж «засветился» буквально на несколько секунд. Но и их оказалось достаточно, чтобы актер назвал эти кадры исполнением мечты.

В небольшом эпизоде вышеупомянутой картины Кейдж появился в образе Супермена. Причем облачаться в наряд супергероя ради нескольких экранных мгновений актеру не пришлось: в фильм вошли кадры из картины Тима Бертона «Супермен жив».

Правда, зрителям так и не суждено было увидеть Кейджа в образе Супермена: Бертон так и не выпустил свой проект. А вот кадры сохранились. Их и использовали создатели «Флэша» для создания камео.

Кейдж признался, что рад, наконец, оказаться на экране в роли Супермена, однако, отметил, что его появление во «Флэше» было слишком коротким.

«Я был рад, что не моргнул», — сказал Кейдж.