Шон Уильям Скотт назвал гонорар за роль в «Американском пироге»

Актер, исполнивший в знаменитой комедии "Американский пирог" роль Стифлера, рассказал, каким было его вознаграждение за работу. Слова актера цитирует издание Deadline.

© Кадр из фильма «Американский пирог»

Принимая участие в одной из телепрограмм, Шон Уильям Скотт рассказал телеведущему Рику Элсену, что за знаменитую роль Стифлера получил всего 8 000 долларов. Учитывая тот факт, что «Американский пирог» в результате собрал в мировом прокате более 230 миллионов долларов, эта сумма очень мала.

Однако сам актер признается, что для него в то время это были огромные деньги, поскольку его карьера в кино только начиналась.

Шон Уильям Скотт рассказал, что почти весь гонорар потратил на приобретение подержанного автомобиля, а после ему пришлось работать в зоопарке Лос-Анджелеса, чтобы как-то сводить концы с концами.