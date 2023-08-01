Джуди Денч призналась, что не может сниматься из-за болезни

88-летняя актриса Джуди Денч заявила о трудностях, с которыми сталкивается из-за стремительной потери зрения. Ее цитирует издание Deadline.

© Кадр из фильма 007: Координаты «Скайфолл»

Болезнь макулодистрофия затрудняет звезде работу в киноиндустрии. Известная актриса, чьи роли в фильмах о Шпионе 007 оставили неизгладимый след, призналась, что уже с трудом может прочитывать сценарии. И это при том, что у нее фотографическая память.

Ранее, в феврале 2023 года, Денч отмечала, что раньше с легкостью запоминала свои роли благодаря особой памяти: она даже могла процитировать Шекспира, вроде «Двенадцатой ночи», без подготовки. Однако сейчас она испытывает сложности с усвоением новых текстов.

Макулодистрофия, диагностированная у актрисы в 2012 году, — это заболевание, которое приводит к ухудшению зрения. Несмотря на это, исследования университета Джонса Хопкинса показывают, что данное заболевание редко приводит к полной слепоте.