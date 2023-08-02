Перед съемками вестерна "Непрощенная" актриса Хепберн узнала радостную новость – она наконец-то беременна.

Предстоящая работа обещала быть тяжелой из-за жары и сцен с верховой ездой. Хепберн надеялась отказаться от роли, но режиссер пообещал отснять все сцены верхом как можно раньше, пока срок беременности был небольшой. И актриса согласилась.

У нее сохранились тяжелые воспоминания о лошадях с тех пор, как в детстве ее выбросил из седла пони. Поэтому перед съемками она сильно переживала. К сожалению, ее опасения подтвердились: во время съемок жеребец, на котором она сидела, увидел вдали другую лошадь и встал на дыбы. Одри не смогла удержаться и упала на землю.

Рентген показал перелом двух позвонков и четырех ребер. Актриса провела в больнице больше трех недель. Все это время она переживала о здоровье своего малыша, но при этом вскоре после выписки вернулась на съемочную площадку, чтобы закончить фильм.

Работа над фильмом была завершена, но в мае того же года у Одри случился выкидыш. Актриса очень тяжело пережила потерю ребенка, из-за чего отказалась от съемок в новом фильме Хичкока.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Bladubua.