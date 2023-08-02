Фильм «Бронсон» – это биографическая драма, которая рассказывает о жизни и деятельности Чарльза Бронсона – самого жесткого уголовника Великобритании.

В фильме главную роль исполнил Том Харди, который сумел максимально точно передать образ этого знаменитого преступника.

Перед началом съемок Харди связался с реальным Бронсоном и даже приезжал к нему в тюрьму, где тот отбывал свой срок. Актер провел несколько встреч с преступником, чтобы понять его характер и особенности поведения.

Не смотря на то, что преступник отсидел более 30 лет в тюрьме, Харди отзывался о нем, как о приятном и добром человеке. Том в свою очередь тоже понравился Бронсону, поэтому он, в знак уважения, сбрил свои усы и отправил актеру по почте, чтобы тот мог носить их на съемочной площадке.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Kino_delo.